Погода сорвала запуск спутников Amazon

United Launch Alliance (ULA) отменила запуск ракеты Atlas V, которая должна была вывести на орбиту первую крупную партию спутников Amazon Project Kuiper. Старт был запланирован на вечер 9 апреля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, но упрямые кучевые облака и сильный ветер нарушили планы.

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Теперь команды ULA и Amazon ждут нового окна для запуска, дата которого пока не объявлена. Миссия под кодовым названием KA-01 должна была отправить 27 спутников на низкую околоземную орбиту (примерно 450 км над Землёй).

Project Kuiper — это амбициозная инициатива Amazon по созданию спутниковой сети из более чем 3200 аппаратов для обеспечения высокоскоростного интернета по всему миру. Это конкурент SpaceX Starlink, у которого уже более 7100 спутников на орбите. Запуск стал бы вторым для Kuiper: в октябре 2023 года два прототипа уже успешно поднялись на Atlas V.