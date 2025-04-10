Ученые создали антенну для связи на Севморпути

Исследователи Петербургского государственного электротехнического университета имени Ленина (ЛЭТИ) представили новую компактную антенну, которая обеспечит беспроводную связь на Арктике и прибрежных территориях Северного морского пути.

Антенна должна обеспечивать беспроводную связь на территории Арктики и прибрежных регионах Северного морского пути, сообщает «Газета.Ru».

Антенна будет работать в коротковолновом диапазоне частот и обладает сравнительно небольшой конструкцией, что позволяет быстро ее устанавливать даже в отдаленных арктических регионах.

Как пояснила доцент и заместитель заведующего кафедрой теоретических основ радиотехники СПбГЭТУ ЛЭТИ Любовь Любина, новая антенна может работать одновременно на двух поляризациях и использовать дешевые доступные материалы.

Высота мачты антенны составляет 12,5 метров, что делает ее компактной, но при этом способной обеспечивать надежную связь на больших расстояниях благодаря отражению радиоволн от ионосферы.

Новая антенна способна решить эту проблему коммуникации Севморпути, предложив более устойчивую связь в отдаленных участках пути. Благодаря быстроте возведения она также может быть использована для временных нужд, таких как геологоразведочные работы или спасательные операции.

По словам Любиной, конструкция антенны не только обеспечивает устойчивость, но и способствует созданию широкополосной излучающей структуры. Это позволяет устройству эффективно функционировать в Арктике, где радиоволны могут переотражаться от ионосферы, обеспечивая связь на значительные расстояния.