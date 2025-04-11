Гарвардский профессор привел "доказательства" ядерной войны на Марсе

Древняя цивилизация на Марсе могла быть уничтожена ядерной атакой другой инопланетной расы. К такому неожиданному выводу пришел профессор Гарвардского университета, доктор Джон Бранденбург.

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Как пишет Daily Mail, ученый считает, что это не сюжет научно-фантастического романа, а катастрофическое событие, которое действительно произошло в прошлом. Интересно, что доктор Бранденбург в пользу своей теории приводит и научные "доказательства".

Первое из них он озвучил еще в 2011 году, когда попытался по-новому объяснить природу необычного красного цвета поверхности Марса. По его мнению, такой оттенок планета могла получить в результате термоядерного взрыва. Бранденбург также заявил, что химические элементы на поверхности Красной планеты соответствуют химическим элементам, которые присутствуют вокруг ядерных полигонов на Земле.

Скептики утверждают, что никаких достоверных физических доказательств ученый так и не привел, однако его статья в 2014 году все-таки была опубликована в научном журнале. Спустя 11 лет после ее выхода тема ядерного взрыва вновь привлекла внимание исследователей, поскольку появились новые "доказательства".

"На каждой планете имеется определенное количество изотопов различных материалов, и, по-видимому, изотопное соотношение ксенона-129 одинаково во всей Солнечной системе, за исключением Марса, - говорит доктор Джейсон Реза Джорджани. - И это может быть тревожным доказательством того, что на Марсе когда-то существовала жизнь".

Исследования доктора Бранденбурга сосредоточены как раз на "высокой концентрации ксенона-129 в атмосфере Марса, а также урана и тория на его поверхности". Ксенон-129 представляет собой стабильный, нерадиоактивный газ, бесцветный, не имеющий запаха и вкуса, который присутствует в атмосфере Земли. Он широко встречается в природе, но Бранденбург обращает внимание на то, что такой газ выделяется и в процессе ядерного синтеза.

Исследователь ссылается на данные американского космического агентства НАСА, которое ранее обнаружило более высокие, чем ожидалось, уровни изотопов ксенона в районе Сидония в северном полушарии Марсе. Ученый пришел к выводу, что выявленная на Марсе изотопная сигнатура эквивалентна "сигнатуре термоядерных боеголовок, сопоставимой с Эмпайр-стейт-билдинг (небоскреб в Манхэттене)".

"Когда взрывается термоядерная бомба, в этой области остается след ксенона-129, - говорит Джейсон Реза Джорджани. - И, по словам доктора Бранденбурга, это очень характерная сигнатура. Она безошибочна и конкретно связана с детонацией термоядерного оружия".

Однако ученые НАСА крайне скептически относятся к теории ядерной войны. А повышенную концентрацию изотопов они объяснили тем, что эти химические элементы "могли попасть в атмосферу в результате ударов о поверхность и выделения газа из каменистого материала, представляющего собой почву и разрушенные породы на поверхности".