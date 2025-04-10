Российские ученые разработали меню космонавтов для полетов к Луне

Рацион питания для космических экипажей, которые отправятся к Луне, разработали в России.

Об этом главный конструктор по обеспечению питания экипажей космических объектов НИИ пищеконцентратной и спецпищевой технологии филиала ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Добровольский сообщил на III Конференции «Питание в космосе: наука, инновации, перспективы».

«В настоящее время по заданию РКК «Энергия» нами разработан рацион питания для экипажа пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Разработан опытный образец базового рациона питания для экипажей пилотируемого транспортного корабля для полетов в перспективе к Луне», – сказал Добровольский.

Он также добавил, что новый рацион рассчитан на четырех членов экипажа. В него войдут продукты, обогащенные пищевыми волокнами и снижающие воздействие радиации на организм человека.