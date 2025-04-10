В России рекордно подешевел iPhone 16 Pro

Стоимость актуального флагманского iPhone 16 Pro в России впервые опустилась ниже 90 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

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Согласно источнику, в первом квартале 2025 года цена на iPhone 16 Pro в России снизилась на 19%. Если в начале года эта модель оценивалась в 105-110 тыс. руб., то к марту цена упала примерно до 95 тыс. руб. В середине апреля за iPhone 16 Pro в версии на 128 ГБ памяти в среднем просят уже от 89 тыс. руб.

iPhone 16 Pro — это компактный флагманский смартфон Apple, представленный в сентябре 2024 года. Устройство получило увеличенный с 6,1 до 6,3 дюйма OLED-дисплей с динамической частотой до 120 Гц, высокопроизводительный фирменный чип A18 Pro, дополненный 8 ГБ оперативной памяти, тройную камеру на 48, 48 и 12 Мп, кнопку Camera Control для управления съемкой, поддержку ИИ-функций Apple Intelligence и более прочное стекло Ceramic Shield.

Базовый iPhone 16 с двойной камерой в начале апреля тоже обесценился в России — эту модель предлагают в среднем за 65 тыс. руб.