От мамонтов до первобытных быков: какие вымершие животные могут вернуться?

Наука стоит на пороге возрождения сразу нескольких давно вымерших видов животных. Шерстистые мамонты, додо и тасманийские волки скоро вновь могут появиться на планете — по крайней мере, теоретически. Портал livescience.com рассказал, над восстановлением каких животных работают ученые.

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Шерстистый мамонт

Мамонты Mammuthus primigenius жили от 300 000 до 10 000 лет назад в последний ледниковый период, хотя маленькая, изолированная популяция на острове Врангеля продержалась до 4 000 лет назад. Остальные же скитались по тундре, простиравшейся по территории современной Азии, Европы и Северной Америки. Изменение климата в конце ледникового периода, людская охота и скудное генетическое разнообразие могли привести шерстистых мамонтов к вымиранию.

Благодаря вечной мерзлоте Арктики останки некоторых мамонтов достаточно хорошо сохранились, чтобы ученые могли восстановить трехмерную структуру их генома. А это значит, что, теоретически, специалисты могут изъять ДНК и составить генетическую цепочку, похожую на ту, которой обладали оригинальные животные. После этого можно провести пересадку ядра клетки с помощью яйцеклетки современного слона и вывести вид, напоминающий шерстистого мамонта. По некоторым прогнозам, это может произойти уже к 2028 году.

Додо

Додо были крупными, наземными птицами, обитавшими на Маврикии — острове недалеко от побережья Мадагаскара. Они вымерли в XVII году в результате европейской колонизации, а сегодня де-факто считаются символами вымирания животных в результате человеческой деятельности. Колонизаторы прибыли на Маврикий в 1598 году и завезли на остров целый ряд животных, включая крыс, кошек и даже обезьян. Гнезда додо были разорены, что привело к снижению популяции птиц до критического уровня всего за пару десятилетий. А вырубка леса и охота со стороны людей добили додо уже в 1681 году.

На сегодняшний день ДНК вымерших додо сохранилась в музейных экспонатах. В 2022 году ученые впервые составили геном додо с помощью необычайно хорошо сохранившегося образца, но на пути к воссозданию вида им предстоит решить ряд проблем. Например, позаботиться о генетическом разнообразии — чтобы новая популяция не состояла из клонов одного и того же животного.

Тасманийский волк

Тасманийский волк, или тилацин, был похожим на волка сумчатым хищником, которого можно отличить по характерным полоскам на спине. В прошлом этот вид процветал на территории нынешней Австралии, однако исчез с материка между 3 000 и 2 000 годами. До XIX века небольшая популяция обитала на острове Тасмания, но с появлением первых европейских поселенцев он оказался под угрозой, т.к. фермеры начали истреблять их, опасаясь за домашний скот. В итоге последний тасманийский волк умер в зоопарке в 1936 году.

Тилацины — хорошие кандидаты на восстановление вида, потому что до наших дней дошло много целых и невредимых образцов для изъятия ДНК. Почти в каждом крупном музее можно найти останки тасманийского волка, поэтому у ученых есть сотни образцов по всему миру. Проблема лишь в том, что ДНК очень фрагментированная, а значит, специалистам предстоит серьезно отредактировать геном, чтобы получить рабочую цепочку.

Странствующий голубь

Голубь Ectopistes migratorius некогда был самой многочисленной птицей в Северной Америке — на этот вид приходилось 25-40% от всей популяции птиц на территории США. Европейские поселенцы охотились на них ради мяса и методично уничтожали среду обитания птиц, что и привело к вымиранию. Странствующие голуби путешествовали большими стаями, что делало их крайне уязвимыми к охоте. Последняя из живых особей погибла в 1914 году.

В музеях хранится много чучел странствующих голубей, и ученые успешно восстановили их цепочки ДНК. Но, как и в случае тасманийского волка, геном фрагментированный — слишком фрагментированный, чтобы возродить вид в его оригинальной форме. Тем не менее, биотехнологическая фирма Revive & Restore намерена внедрить фрагменты ДНК вымерших голубей в их современных потомков.

Тур

Туры, или первобытные быки, считаются дикими предками всего современного крупнорогатого скота, включая домашних коров. Они были гигантскими, рогатыми зверями, пасшимися в северной Африке, Азии и почти по всей Европе на протяжении тысяч лет. Наиболее ранние окаменелости тура датируются примерно 700 000 годами назад. Древние быки также были самыми крупными наземными млекопитающими в Европе после завершения последнего ледникового периода, но люди поставили их на грань вымирания в результате чрезмерной охоты и уничтожения среды обитания. Последние туры погибли в 1627 году.

Попытки возродить первобытных быков не похожи на аналогичные проекты по восстановлению других вымерших видов, потому что они не нуждаются в генетической инженерии. Большую часть ДНК туров можно найти в современных породах скота — это вопрос селективного выведения.