Apple Watch получат редизайн

Поклонники Apple Watch могут ожидать значительных изменений в будущих версиях watchOS. Согласно сообщению MacRumors, умные часы Apple могут получить визуальное обновление в стиле visionOS, а также поддержку функций Apple Intelligence (AI).

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MacRumors утверждает, что watchOS в будущих версиях может получить визуальное обновление в стиле visionOS. Речь идет о более смелом, слегка прозрачном и «парящем» интерфейсе. Интерфейсные элементы, такие как кнопки, меню и иконки, якобы будут переработаны.

Apple, как сообщается, рассматривает несколько идей для главного экрана. При этом, источник не уточняет, когда именно эти изменения могут быть реализованы, так как они, по слухам, все еще находятся в разработке.

Кроме того, Apple работает над интеграцией функций Apple Intelligence в Apple TV и Apple Watch Ultra. Причем, Apple Watch Ultra, по слухам, получит эксклюзивный чип для поддержки этих функций. Это утверждение вызывает сомнения, поскольку Apple обычно стремится распространять Apple Intelligence на максимально широкий спектр устройств, а не ограничивать ее флагманскими моделями.

По данным источника MacRumors, Apple Intelligence сначала появится на Apple Watch Ultra, а через год станет доступна и на других моделях Apple Watch. Среди возможных функций Apple Intelligence на Apple Watch называются сводки уведомлений, создание Genmoji и «новая Siri», понимающая поведение пользователя и анализирующая данные о спортивной активности, медицинском мониторинге, отслеживании сна, сердечном ритме и многом другом.