Модернизированный ускоритель Ariane 6 подготовили к первым испытаниям

Модернизированный ускоритель ракеты Ariane 6 подготовили к первым статическим огневым испытаниям. Об этом сообщает European Spaceflight.

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По данным издания, твердотопливный ускоритель P160C установлен на испытательный стенд на космодроме Куру во Французской Гвиане. Испытания, как допускает European Spaceflight, состоятся до 29 апреля.

Боковой ускоритель ракетной ступени на один метр выше своей предыдущей версии и содержит на 12 тонн больше топлива. Ускоритель разрабатывается Europulsion — совместным предприятием европейских компаний ArianeGroup и Avio.

В июне издание сообщило, что итальянская компания Avio отправила на европейский космодром Куру во Французской Гвиане первый модернизированный твердотопливный ускоритель P160C, предназначенный для использования в составе ракет Ariane 6 Block 2 и Vega E.