Microsoft сломала вход в Windows

Microsoft признала наличие проблемы в апрельском обновлении KB5055523, которое вызвало сбои в работе функций входа по PIN-коду и распознаванию лица на устройствах с Windows 11 24H2 и Windows Server 2025. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

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Проблема затрагивает системы с активированными функциями безопасности Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM) или System Guard Secure Launch, установленными до обновления.

На таких компьютерах после установки обновления и выполнения сброса системы через функцию «Сбросить этот ПК» с опцией «Сохранить мои файлы» пользователи сталкиваются с сообщениями о невозможности использования PIN-кода и доступностью настройки распознавания лица.

До выпуска исправления Microsoft предлагает на экране входа нажать «Установить мой PIN» и настроить его заново или настроить распознавание лица уже после активации системы в «Параметрах», перейдя в раздел «Учетные записи» -> «Варианты входа» -> «Распознавание лиц (Windows Hello)», где следует нажать на кнопку «Настройка» и следовать указаниям на экране.

Отмечается, что компания уже работает над устранением проблемы.