Космические силы США передали SpaceX запуск спутника GPS

Космические силы США доверили компании SpaceX запуск спутника глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS). Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Изначально космический аппарат должна была запустить компания United Launch Alliance (ULA). Передача контракта обусловлена необходимостью сокращения количества находящихся на хранении спутников.

Запуск аппарата GPS III SV-08 — восьмого в группировке GPS III — намечен на конец мая с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (Соединенные Штаты) на ракете Falcon 9.

Это второй за последние месяцы случай передачи контракта на запуск спутника GPS от ULA к SpaceX: в 2024-м GPS III SV-07 был выведен почти на год раньше запланированного.

В сентябре издание сообщило, что Космические силы США выбрали компании для создания малых спутников системы GPS.