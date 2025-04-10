Падение седьмой планетарной границы грозит человечеству катастрофой

Ученые Потсдамского института климатических исследований предупреждают: человечество пересекло семь из девяти планетарных границ, включая критическое закисление океана. Это грозит цепной реакцией разрушения экосистем, от которых зависит жизнь миллиардов людей.

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Человечество вступило в эпоху беспрецедентных экологических рисков: согласно данным Потсдамского института (PIK), семь из девяти планетарных границ, обеспечивавших стабильность Земли на протяжении голоцена, уже нарушены.

Особую тревогу вызывает седьмая граница — стремительное закисление Мирового океана, напрямую связанное с поглощением 25–30% антропогенных выбросов CO₂. Химические реакции, превращающие углекислый газ в угольную кислоту, снижают pH воды, делая её агрессивной для организмов с кальциевыми структурами — кораллов, моллюсков и ключевых видов планктона. Их исчезновение подрывает основы морских пищевых цепей, что ставит под угрозу существование 1 млрд людей, зависящих от океана как источника пищи.

Как отмечает Левке Цезарь, соавтор исследования PIK, нарушение любой из границ запускает «эффект домино»: закисление океана усугубляет потепление климата (поскольку способность воды поглощать CO₂ снижается), а исчезновение биоразнообразия ускоряет деградацию почв. Уже сегодня превышены пределы по использованию азота и фосфора в сельском хозяйстве, концентрации микропластика и скорости вымирания видов. Например, тропические коралловые рифы, служащие «детскими садами» для рыб, теряют 1–2% покрова ежегодно из-за сочетания кислотности и роста температуры, пишет planet-today.

Ученые подчеркивают: устойчивость биосферы, формировавшейся 10 000 лет, близка к коллапсу. Если не остановить цепную реакцию, Земля рискует превратиться в планету, где экстремальные погодные явления, голод и массовые миграции станут нормой. Решение требует глобального пересмотра промышленных и сельскохозяйственных практик, иначе цивилизация окажется на грани выживания.