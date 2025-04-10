Мозг композитора продолжил писать музыку после смерти

Австралийские ученые «воскресили» композитора Элвина Лусье – мастера экспериментальной музыки и звуковых инсталляций, скончавшегося в 2021 году. Они вырастили в лаборатории «мини-мозг», который создает музыку в режиме реального времени. В реализации проекта под названием «Возрождение» приняли участие не только нейробиологи, но и представители творческой сферы.

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При жизни Лусье интересовался подобными экспериментами. В 1965 году он первым использовал мозговые волны для создания живого звука в оригинальной работе «Музыка для сольного исполнителя». В 2020 году, уже страдая от болезни Паркинсона, он согласился сдать свою кровь для «Возрождения».

Ученые перепрограммировали его лейкоциты в стволовые клетки. Следующим этапом стало превращение стволовых клеток в церебральные органоиды – скопления нейронов, имитирующие человеческий мозг.

Затем в лаборатории создали инсталляцию. Она включала в себя 20 больших параболических латунных пластин, выступающих из стен подобно спутниковым тарелкам. За каждой из них разместили преобразователь и молоток. Они реагировали на нейронные сигналы, поступающие от мини-мозга.

Команда использовала особую технологию. Органоиды Лусье вырастили на тонкой сетке из 64 электродов, разработанной немецким биоинженером. Это позволило улавливать нейронные сигналы из нескольких слоев, почти как в настоящим развивающемся мозге. Ученые адаптировали платформу с открытым исходным кодом для интерпретации сигналов и генерации звука. Так искусственный мозг смог «творить» музыку.

Органоиды Лусье оказались способны не только производить звук, но и улавливать его. Микрофоны в галерее улавливают голоса посетителей и звуки пластинок. Эти звуки преобразуются в электрические сигналы и поступают обратно в мозг.

Авторы проекта выразили надежду, что собранные ими нейронные данные помогут в будущих научных исследованиях. Они также предложили независимым экспертам подискутировать, насколько этичны подобные эксперименты, сообщает The Guardian.

Ранее в Австралии создали биологический компьютер с клетками человеческого мозга. Модель CL1 работает с помощью выращенных в лаборатории нейронов. Поскольку клетки мозга способны взаимодействовать и обучаться, они могут сделать компьютеры более быстрыми и эффективными. Однако использование таких моделей вызывает вопросы с этической точки зрения. Можно предположить, что клетки способны испытывать болевые ощущения.