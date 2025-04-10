В Госдуме рассказали, что тормозит развитие ИИ в России

В России развитие искусственного интеллекта сдерживается отсутствием крупных баз данных и высокой стоимостью необходимого оборудования.

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Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Новые люди» Антон Ткачев радио Sputnik.

«Держателями таких данных является крупная экосистема, например, «Сбер» или «Яндекс», но они корпоративные. Поэтому Минцифры сейчас старается сделать облако данных — государственную информационную систему, которой смогут пользоваться для разработки собственных решений малые разработчики», – сказал парламентарий.

Ранее зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин рассказал, что на площадке РОЦИТ прошло обсуждение того, как российские соцсети применяют искусственный интеллект.