Расписной алтарь из Гватемалы расскажет о связях городов древней Мезоамерики

Международная команда ученых обнаружила на руинах древнего города майя Тикаль (современная Гватемала) погребенный расписной алтарь, который сделал ремесленник из города Теотиуакан, расположенного недалеко от Мехико. Находка может раскрыть секреты политических взаимодействий городов древней Мезоамерики. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

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Характер и масштабы взаимодействий между мезоамериканскими цивилизациями остается предметом дискуссий среди историков. Ученым уже давно известно о тесных экономических и политических связях между крупным региональным центром Теотиуакан, который находился в 50 километрах к северо-востоку от современного Мехико, и равнинными майя, одним из городом которых был процветающий Тикаль. Однако характер этих отношений в конце концов вызывал вопросы у археологов.

Ученые пытаются разобраться в связях городов древней Мезоамерики с 1960-х годов. Тогда археологи обнаружили ограненные камни с надписями, которые повествовали о государственном перевороте в Тикале, который спровоцировал Теотиуакан. Король города майя был смещен, а его место занял ставленник Теотиуакана. С тех пор археологи нашли и другие следы разных межгородских контактов в регионе во времена классического периода цивилизации майя (с IV по X век нашей эры). Для этого ученые используют технологию лазерной радиолокации LiDAR, которая помогает им находить и идентифицировать древние комплексы зданий и строений, в том числе частично или полностью погребенные под землей. Таким образом в 2019 году исследователи обнаружили в Тикале закопанное жилое здание с внутренним двориком (патио), в центре которого стоял расписной алтарь. Археологи начали работу по раскопкам и идентификации находок.

Исследователи сделали вывод, что алтарь был создан ремесленником, обученным в Теотиуакане, так как реликвия была украшена изображениями теотиуаканского божества бури. Это может говорить о том, что богатые теотиуаканцы приехали в Тикаль и создали копии своих ритуальных сооружений. Предыдущие находки археологов также позволяли предположить, что следы Теотиуакана в Тикале могли быть связаны с оккупацией, попыткой контроля или слежкой. Найденный алтарь был создан прямо во время государственного переворота в Тикале, который поддерживал Теотиуакан. Помимо этого, внутри находки исследователи обнаружили захороненные останки двух людей, что являлось обычным явлением для Теотиуакана. Люди были похоронены с наконечником для дротика, дизайн которого позволяет предположить, что он был сделан не теотиуаканцами.

Известно, что майя регулярно закапывали здания и строили поверх них новые. Однако здание с алтарем они не перестроили и превратили его в своего рода мемориал, не осмеливаясь что-то строить на этом месте. Эта находка поможет ученым лучше понять взаимодействия между государствами древней Мезоамерики.

«Наши результаты показывают, что это старая как мир сказка: всемогущая империя замечает рай на земле и решает разграбить его богатства. Державы Центральной Мексики проникли в мир майя, потому что видели в нем место необычайного богатства, землю молока и текучего меда», — рассказывает Стивен Хьюстон из Брауновского университета.