В Кировской области найдены необычные надгробия

На Слободском некрополе в Кировской области были обнаружены редкие надгробия, выполненные в виде пней. Информацию об уникальных находках предоставили специалисты археологической лаборатории Вятского государственного университета (ВятГУ).

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Как сообщили представители лаборатории, на старинном кладбище в Слободском были найдены три надгробия в виде деревянных пней, что является необычным и ценным открытием. Такие памятники встречаются крайне редко, и на данном месте обнаружено всего три подобных экземпляра. Кроме того, на найденных надгробиях не были выявлены эпитафии.

Надгробия, выполненные в виде пней, представляют собой важные артефакты для историков и археологов. Эти находки помогают глубже изучить погребальные обычаи и традиции, существовавшие в прошлом. В рамках научной работы также была создана 3D-модель одного из объектов, что позволит более детально исследовать памятники и сохранить их для будущих поколений, сообщает издание vyatkakirov.ru.

Ранее власти Кирова объявили торги на ряд аварийных помещений. Также спикер ЗС Кировской области Роман Береснев отметил, что решения Совета законодателей ПФО учли в госпрограмме по импортозамещению сельхозтехники.