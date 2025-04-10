Пользователей Windows 10 оставили без точного времени

Lenta.ru

Корпорация Microsoft удалила функцию точных часов из Windows 10. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Пользователей Windows 10 оставили без точного времени
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Журналисты медиа заметили, что раньше в календаре Windows 10, который можно открыть через панель задач, отображалось точное время с секундами. После выхода обновления KB5055518 многие пользователи пожаловались, что секунды исчезли — время стали отображать только в часах и минутах.

В материале говорится, что функции отображения секунд также не было в Windows 11, когда операционная система (ОС) только вышла. В Microsoft обратили внимание на негативные отзывы пользователей и позволили включить отображение секунд в настройках системы.

«В случае с Windows 10, вероятно, Microsoft не будет учитывать мнения пользователей», — отметили журналисты, напомнив, что поддержка ОС прекратится в октябре 2025 года.

По мнению авторов заметки, функция точного времени была привычна и важна для многих пользователей Windows 10.

«Некоторые люди хотят видеть часы с секундами по разным причинам, например чтобы настроить точное время на своих наручных часах», — подчеркнули журналисты.

В марте журналисты издания Digital Trends предостерегли от использования операционной системы Windows 10. Они напомнили, что в конце года Microsoft прекратит выпускать для ОС патчи безопасности.

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