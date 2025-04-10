Пользователей Windows 10 оставили без точного времени

Корпорация Microsoft удалила функцию точных часов из Windows 10. На это обратило внимание издание Windows Latest.

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Журналисты медиа заметили, что раньше в календаре Windows 10, который можно открыть через панель задач, отображалось точное время с секундами. После выхода обновления KB5055518 многие пользователи пожаловались, что секунды исчезли — время стали отображать только в часах и минутах.

В материале говорится, что функции отображения секунд также не было в Windows 11, когда операционная система (ОС) только вышла. В Microsoft обратили внимание на негативные отзывы пользователей и позволили включить отображение секунд в настройках системы.

«В случае с Windows 10, вероятно, Microsoft не будет учитывать мнения пользователей», — отметили журналисты, напомнив, что поддержка ОС прекратится в октябре 2025 года.

По мнению авторов заметки, функция точного времени была привычна и важна для многих пользователей Windows 10.

«Некоторые люди хотят видеть часы с секундами по разным причинам, например чтобы настроить точное время на своих наручных часах», — подчеркнули журналисты.

В марте журналисты издания Digital Trends предостерегли от использования операционной системы Windows 10. Они напомнили, что в конце года Microsoft прекратит выпускать для ОС патчи безопасности.