В России стартовали продажи Poco M7 Pro 5G — мощного бюджетного смартфона с флагманскими фишками.

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В сети М.Видео-Эльдорадо модель доступна от 21 990 рублей, но до 4 мая действует скидка 2000 рублей: базовую версию можно взять за 19 990.

Смартфон получил AMOLED-экран 6,67 дюйма с частотой 120 Гц и яркостью до 2100 нит. За производительность отвечает процессор Dimensity 7025-Ultra, до 12 ГБ оперативной памяти и быстрая флеш-память UFS 2.2 до 256 ГБ. Также можно добавить еще 12 ГБ оперативки за счет виртуального расширения.

Камера — на 50 Мп с сенсором Sony, светосильной оптикой и стабилизацией. Поддерживаются AI-функции: зум, ночной режим, замена неба. Фронталка на 20 Мп автоматически переключается на широкоугольный режим.

Емкий аккумулятор на 5110 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Звук — стерео с Dolby Atmos и усилением до 300%. Есть защита IP64, вес — 190 г. Доступны три цвета: зеленый, серебристый и фиолетовый.

Модель 8/256 ГБ стоит от 21 990 рублей, а версия с 12 ГБ — от 23 990. В рамках акции до 4 мая цены снижены: 8/256 ГБ можно взять за 19 990, а 12/256 ГБ — за 21 990 рублей.