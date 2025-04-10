Фундаментам домов в России начал угрожать европейский сорняк

В России появилась «Богемская рейнутрия», способная из-за своей мощной корневой системы разрушать фундаменты домов. Об этом со ссылкой на главного научного сотрудника Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН Юлию Виноградову пишет РИА Новости.

По ее словам, этот гибрид был выведен в ботанических садах Великобритании и Голландии в результате скрещивания «Сахалинской рейнутрии» и «Японской рейнутрии», которые в естественной природе рядом не растут.

«Этот вид причиняет большие неудобства при строительстве, у него очень мощная корневая система, которая способна разрушать фундаменты. В Европе при строительстве домов сначала обследуют территорию, если выявлена рейнутрия, то стоимость строительства сразу увеличивается на 5%, потому что строители сначала должны освободить почву от этого растения», - пояснила сотрудница ботанического сада.

По ее словам, в отличие от другого опасного сорняка – борщевика, рейнутрию невозможно выкопать лопатой, нужен экскаватор. При этом растение постепенно распространяется в южных районах России, в частности, в Кисловодске, и ученые уже начали борьбу с ним.

Ранее в Московской области были введены штрафы за отсутствие борьбы с борщевиком. В свою очередь Совфед предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, и выделить непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной травой отдельным составов правонарушения.