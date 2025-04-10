Фундаментам домов в России начал угрожать европейский сорняк

Алиса Селезнёва

В России появилась «Богемская рейнутрия», способная из-за своей мощной корневой системы разрушать фундаменты домов. Об этом со ссылкой на главного научного сотрудника Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН Юлию Виноградову пишет РИА Новости.

Фундаментам домов в России начал угрожать европейский сорняк
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По ее словам, этот гибрид был выведен в ботанических садах Великобритании и Голландии в результате скрещивания «Сахалинской рейнутрии» и «Японской рейнутрии», которые в естественной природе рядом не растут.

«Этот вид причиняет большие неудобства при строительстве, у него очень мощная корневая система, которая способна разрушать фундаменты. В Европе при строительстве домов сначала обследуют территорию, если выявлена рейнутрия, то стоимость строительства сразу увеличивается на 5%, потому что строители сначала должны освободить почву от этого растения», - пояснила сотрудница ботанического сада.

По ее словам, в отличие от другого опасного сорняка – борщевика, рейнутрию невозможно выкопать лопатой, нужен экскаватор. При этом растение постепенно распространяется в южных районах России, в частности, в Кисловодске, и ученые уже начали борьбу с ним.

Ранее в Московской области были введены штрафы за отсутствие борьбы с борщевиком. В свою очередь Совфед предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, и выделить непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной травой отдельным составов правонарушения.

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