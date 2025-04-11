Томские ученые обнаружили в папоротнике 141 полезное соединение

Томские ученые вместе с коллегами при помощи нового метода исследования обнаружили, что в щитовнике пахучем содержится 141 биологически активное вещество. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Pharmaceuticals.

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Данный вид папоротника растет в Приполярье. Он получил название щитовник пахучий из-за стойкого аромата, несмотря на отсутствие цветков. Растение широко применяется в народной медицине Якутии, где его называют "травой, которую есть волк". Наукой уже доказано, что щитовник действительно обладает противовоспалительными свойствами и помогает при болезненном пищеварении.

Группа ученых исследовала папоротник при помощи сверхкритического метода экстракции.

"Экстракт получили при определенном давлении, когда стирается грань между жидкостью и газом", - пояснили в пресс-службе ТПУ.

К примеру, в листьях щитовника нашли рутин. Это химическое вещество, являющееся активным компонентом многих противовирусных препаратов. А еще в папоротнике обнаружили аналог винной кислоты - галактаровую кислоту. Она используется в шипучих напитках и разрыхлителе теста.