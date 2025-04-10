Глава Spotify открыл клинику по сканированию тела

Даниэль Эк, сооснователь и CEO Spotify, продолжает развивать свой медицинский стартап Neko Health — в Лондоне открылась крупнейшая на сегодня клиника компании.

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Новое пространство в районе Спиталфилдс рассчитано на 30 000 сканирований в год и занимает более 700 кв. м. Neko Health предлагает футуристичный подход к диагностике: за считанные минуты система анализирует миллионы биомаркеров с помощью 3D-сканеров, лидаров, ИИ и базовых тестов вроде забора крови и измерения глазного давления.

Сразу после процедуры врач озвучивает результаты. Весь визит занимает около часа.

Проект стартовал в Швеции в 2023 году, а спустя год компания вышла на рынок Великобритании. Первая лондонская клиника в Мэрилебон привлекла настолько высокий спрос, что 80% клиентов бронируют повторный скан на следующий год.

Сканирование стоит £299, и несмотря на цену, Neko уже провела более 15 000 процедур. Эк и его партнёр Хьяльмар Нильсонне хотят изменить подход к медицине — сделать её не реактивной, а превентивной. В планах — ещё два центра в Лондоне и выход на другие города Европы.