OpenAI подала иск против Илона Маска

Компания OpenAI подала иск против американского бизнесмена Илона Маска, требуя оградить её от незаконных действий.

«OpenAI подала встречный иск против Илона Маска... попросив федерального судью остановить Маска от любых «дальнейших незаконных и несправедливых действий» против OpenAI в судебном разбирательстве по поводу будущей структуры», — пишет Reuters.

Ранее Маск анонсировал выпуск новой версии ИИ Grok.

Также адвокат Маска Марк Тоберофф сообщил, что 10 февраля подал заявку на приобретение всех активов некоммерческой организации в совет директоров OpenAI.