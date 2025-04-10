Крупнейшие производители ноутбуков приостановили поставки в США

Крупнейшие производители ноутбуков — HP, Dell, Acer, Asus и Lenovo — приостановили поставки в США после вступления в силу новых пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.

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С 9 апреля на товары из Тайваня действует дополнительный тариф в размере 32%, что стало причиной временной остановки всех поставок, вне зависимости от страны сборки устройств.

По данным Commercial Times, компании уведомили свои цепочки поставок о двухнедельной паузе. Таможенная система США пока не готова к обработке новых условий, поэтому производители заняли выжидательную позицию.

Рынок ожидает, как будет трактоваться происхождение товара: по стране бренда или месту производства.

По данным TrendForce, в I квартале 2025 года поставки серверов, смартфонов и ноутбуков резко выросли — производители торопились отгрузить партии до вступления тарифов в силу. Теперь отрасль оценивает, как компенсировать рост издержек.

Пока приостановлены не только ноутбуки, но и другие устройства и компоненты. Тайваньские компании, включая Chicony и GeoVision, также получили уведомления о временной остановке заказов от американских партнеров.