Redwire и ispace U.S. объединились ради покорения Луны

Компании Redwire и ispace U.S. объявили о начале сотрудничества в области лунных миссий. На 40-м Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс 8 апреля они подписали меморандум, чтобы вместе участвовать в будущих полетах, включая программу NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Это партнерство нацелено на растущий интерес к Луне со стороны бизнеса и правительств, стремящихся развивать там инфраструктуру.

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Redwire Corporation — американский производитель аэрокосмической техники и технологий для космической инфраструктуры и ispace U.S., американское подразделение японской компании, специализирующееся на лунных посадочных модулях, объединят свои сильные стороны. Например, ispace U.S. разрабатывает посадочный аппарат APEX 1.0, который в 2026 году доставит грузы на дальнюю сторону Луны для миссии CLPS от NASA. Redwire же внесет вклад своими камерами, механизмами и опытом сборки. Обе компании базируются в Колорадо, что упрощает совместную работу.

CLPS — это инициатива NASA, которая позволяет частным компаниям доставлять научные грузы на Луну, поддерживая создание лунной экономики. Redwire уже входит в число 14 подрядчиков программы с бюджетом до $ 2,6 млрд до 2028 года. Партнеры также планируют выйти за рамки NASA, предлагая услуги другим клиентам, например, для добычи лунных ресурсов вроде редкоземельных элементов.