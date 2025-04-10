Samsung начала работу над 1-нм техпроцессом

Samsung официально сформировала команду для разработки 1-нм техпроцесса — это следующий шаг после текущих наработок с 2-нм архитектурой GAA.

© Ferra.ru

По данным издания Sedaily, внутри компании новый этап называют «мечтой полупроводниковой отрасли». Массовое производство таких чипов планируют начать только в 2029 году.

Для перехода на 1 нм потребуется оборудование с EUV-литографией нового поколения — с высокой числовой апертурой (high-NA EUV). Пока неизвестно, сделала ли Samsung заказ на эти установки, без которых реализация проекта невозможна.

Тем временем конкуренты тоже не стоят на месте. TSMC уже начала принимать заказы на 2-нм чипы и работает над 1,4-нм техпроцессом. Samsung, в свою очередь, достигла примерно 30% выхода годных кристаллов на тестовом 2-нм производстве — это выше, чем на 3 нм, но все еще далеко от зрелости.

Ранее сообщалось, что Samsung могла свернуть разработку 1,4-нм техпроцесса, чтобы сосредоточиться на 2-нм. Теперь же внимание переключается на более амбициозную цель — 1 нм.

Если все пойдет по плану, корейская компания может выйти вперед в гонке за сверхкомпактные транзисторы.