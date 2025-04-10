Площадь морского льда на планете оказалась самой низкой за всю историю

Зимний морской ледяной покров достиг самой низкой площади за всю историю наблюдений. Ученые связали это с глобальным потеплением – средняя температура на планете в течение долгого времени остается на 1,5 градуса теплее доиндустриального уровня. Март 2025 года стал 20-м из 21 последнего месяца, когда было зафиксировано превышение этого предела.

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Ледяной покров в Арктике меняется в течение года. Максимальных размеров он достигает в марте. Данные последних наблюдений показали, что в марте 2025 года его площадь оказалась беспрецедентно низкой.

Таяние морского льда представляет угрозу для людей и животных, чье выживание зависит от ледяного покрова. Оно также оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду и ускоряет глобальное потепление. Белый лед отражает солнечные лучи обратно в космос, а открытая темная вода, напротив, поглощает их. В результате океан усиленно накапливает тепло.

Команда из NASA и Национального центра данных по исследованию снега и льда США привела данные, что площадь ледяного покрова составила 14,33 миллиона квадратных километров. Это на 80 тысяч квадратных километров меньше, чем в 2017 году, когда был зафиксирован предыдущий рекордный минимум. Эксперты также указали, что март стал четвертым месяцем подряд, когда лед оказался рекордно низким для своего времени года, сообщает Live Science.

Исследование также показало, что март 2025 года стал вторым самым жарким в истории. Он оказался всего на 0,08 градуса холоднее, чем рекордный март 2024 года. При этом в Европе был установлен абсолютный рекорд тепла для первого месяца весны плюс 6,03 градуса. В некоторых районах наблюдалась аномальная засуха, а в других, напротив сильнейшие осадки.