Honor выпустит игровой смартфон GT Pro с топовым чипом Snapdragon 8 Elite

HONOR готовит к релизу новый бюджетный игровой смартфон — GT Pro. Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, новинка получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite и станет прямым конкурентом RedMagic 10 Pro и ROG Phone 9, но по гораздо более доступной цене.

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Смартфон оснастят плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор обещают объемный — 5300 мАч, с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт. Это немного меньше, чем у прошлогоднего GT, но ожидаются улучшения в других аспектах.

Прошлая модель HONOR GT продавалась в Китае за 2199 юаней (~$299) и уже тогда предлагала топовое «железо» по доступной цене. Если GT Pro сохранит этот подход, то новинка может стать хитом среди геймеров, которым не нужен бренд ROG или RedMagic, но важна мощность и автономность.

Дата релиза пока не объявлена, но утечки намекают — ждать осталось недолго.