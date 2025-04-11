Установка PIN-кода на SIM-карту защитит от кражи кодов от банков

Если на SIM-карту не установлен PIN-код, мошенник, получив к ней физический доступ, может вставить ее в другой телефон и получить доступ к SMS-сообщениям, в том числе к кодам подтверждения от банков и других сервисов. Об этом RT сообщил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

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"Это открывает путь для перехвата двухфакторной аутентификации, а в некоторых случаях — для восстановления паролей и доступа к аккаунтам", — сказал он. Поэтому, как отметил депутат, цифровой пароль на SIM-карте играет роль своеобразного второго уровня защиты, который срабатывает при попытке использования карты на новом мобильном устройстве. Также он заявил, что установка PIN-кода на SIM-карту является простой и эффективной мерой, которую можно активировать в настройках любого современного телефона.

"При этом важно не использовать простые комбинации вроде 0000 или 1234, а установить сложный, индивидуальный код", — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем он напомнил, что после трех неверных попыток ввода PIN-кода потребуется PUK-код, поэтому его необходимо хранить в надежном месте. Кроме того, политик обратил внимание на важность настройки защиты самого мобильного устройства — с помощью пароля, отпечатка пальца или Face ID. До этого сообщалось, что в России с 1 по 6 апреля заблокировали 15,8 млн SIM-карт.