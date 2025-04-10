Биологи зафиксировали риск резкого вымирания китов

Возможное исчезновение серых китов снова вызывает тревогу у морских биологов. С начала года в лагунах у побережья Мексики популяция снизилась на 70 особей, заявили исследователи проекта Gray Whale Research. Особенно настораживает то, что в одной из главных точек зимовки — лагуне Сан-Игнасио — зафиксировано всего пять пар мать-самец, что стало рекордно низким показателем за все время наблюдений. Об этом сообщает The Seattle Times.

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На фоне миграции на север тревожные сигналы поступают и из США: только за последние две недели в заливе Сан-Франциско найдены тела трех китов, один из которых был заметно истощен. По словам ученых, общее количество наблюдаемых животных и новорожденных в этом сезоне также оказалось рекордно низким за все время подсчетов.

Причина зафиксированного явления пока не ясна. Биологи подозревают, что в основе может лежать нехватка пищи. В арктических морях, где киты кормятся летом, последние годы отмечаются масштабные изменения климата, влияющие на запасы ракообразных и донных организмов. Начиная с 2019 года, исследователи отмечали рост числа истощенных животных и необычные маршруты кормления, включая появление китов в прибрежных гаванях Калифорнии.

Ученые из разных стран продолжают мониторинг и пока не исключают, что снижение численности может быть связано с временными отклонениями в миграционных маршрутах. Однако, если киты действительно истощены и вынуждены преодолевать дополнительные сотни миль в поисках пищи, это может стать критическим ударом по популяции.