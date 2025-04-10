Эксперт предупредил о рисках взлома домашних умных устройств

Руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин предупредил, что взлом домашних приборов, имеющих подключение интернету, позволяет злоумышленникам удалённо управлять ими, а также получать данные о присутствии хозяев в квартире и шпионить за ними.

«Сценарии применения ограничены только фантазией. Взломать можно что угодно. Чем больше у вас устройств, тем вероятнее найти уязвимость», — передаёт его слова РИА Новости.

При этом Полунин порекомендовал при подозрении на взлом закрыть домашним устройствам доступ в интернет, а также сбросить настройки до заводских и сменить пароли.

Ранее в МВД России рассказали, что мошенники стали создавать точные копии сайтов известных страховых компаний, на которых предлагают купить якобы полис ОСАГО.