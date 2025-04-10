Samsung выпустит домашнего робота с ИИ

Samsung Electronics объявила о планах выпустить в продажу своего долгожданного домашнего робота с искусственным интеллектом (ИИ) Ballie летом 2025 года. Разработка этого робокомпаньона ведется компанией с 2020 года, и теперь, после нескольких лет усовершенствований, Ballie готов выйти на рынок. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Впервые концепт Ballie был продемонстрирован на выставке CES в январе 2020 года. Тогда это был роботизированный мяч, способный перемещаться по дому, записывать видео, реагировать на голосовые команды и выполнять ряд других базовых функций.

За прошедшие годы Samsung значительно расширила возможности Ballie, ключевым шагом стало партнерство с технологическим гигантом Google. Благодаря использованию генеративного искусственного интеллекта Google Cloud, Ballie сможет вести естественные, разговорные диалоги с пользователями и оказывать им всестороннюю помощь в быту, предвосхищая их индивидуальные потребности.

Предполагается, что Ballie станет полезным помощником в умном доме. Робот сможет автоматически регулировать освещение и управлять подключенными бытовыми приборами, встречать гостей у двери, изучать и запоминать личные расписания членов семьи, а также устанавливать важные напоминания.

В основе интеллектуальных возможностей Ballie лежит Gemini AI от Google. Эта технология позволит роботу интерпретировать аудио и голосовые команды, анализировать визуальные данные с камеры и информацию с различных датчиков окружающей среды. Кроме того, Ballie сможет давать пользователям персональные рекомендации по улучшению их здоровья и общего самочувствия.

Несмотря на то, что Samsung пока не объявила ни точную дату начала продаж, ни стоимость Ballie, компания заявила, что выпуск робота запланирован на лето 2025 года.