Количество воды на обратной стороне Луны удивило ученых

Газета.Ru

Ученые из Китайской академии наук в составе международной команды обнаружили, что мантия Луны на ее обратной стороне значительно суше, чем на ближней. Обнаружение базируется на анализе базальтовых образцов, собранных миссией Чанъэ-6 (CE6) в бассейне SPA на обратной стороне Луны. Работа опубликована в журнале Nature.

Количество воды на обратной стороне Луны удивило ученых
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По результатам анализа, родительская магма базальтов CE6 содержит от 15 до 168 микрограмм воды на грамм, однако оценка состава мантии, из которой происходят эти базальты, показала содержание всего воды в 1–1,5 микрограмма на грамм. Эти данные существенно ниже концентраций воды, обнаруженных в мантии на ближней стороне Луны, где наблюдаются значения вплоть до 200 микрограмм на грамм.

Ученые предполагают, что эти различия в распределении воды в мантии могут отражать асимметричные процессы формирования и последующей термохимической эволюции Луны. Результаты исследования дают новые важные ограничения для гипотезы гигантского столкновения, объясняющей происхождение Луны, и помогают уточнить общий водный баланс лунной мантии.

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Открытие было получено благодаря анализу как изотопного состава воды, так и изучению включений расплава и апатита в базальтовых образцах Чанъэ-6 — первых образцах, возвращенных с обратной стороны Луны.

По мнению авторов, результаты их работы не только расширяют представления о внутреннем устройстве Луны, но и открывают новые перспективы для будущих миссий и исследований в рамках изучения происхождения и эволюции нашего спутника.

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РАН