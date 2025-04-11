Стало известно, почему Apple не хочет собирать iPhone в США

Перенос производства iPhone из Китая в США мог бы стать ярким примером эффективности тарифной политики Дональда Трампа, однако Apple не пойдет на это, несмотря на заявленные инвестиции в размере $500 млрд в американскую экономику в течение ближайших четырех лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Среди причин, из-за которых Apple не сможет локализовать американское производство iPhone, указывают уникальную производственную экосистему, выстроенную в Китае. Крупные заводы — партнеры Apple, такие как Foxconn в Чжэнчжоу, функционируют как автономные городские образования с сотнями тысяч работников, развитой социальной инфраструктурой, включая школы и больницы.

По словам бывшего инженера Apple Мэтью Мура, в США нет города, который мог бы целиком переключиться на производство iPhone. Для этого пришлось бы мобилизовать весь Бостон с населением около 500 тыс. человек. Кроме того, Китай обладает масштабным кадровым резервом: миллионы рабочих, обученных ручной сборке и работе с производственным оборудованием. По словам Мура, в США отсутствует инженерная база, необходимая для запуска и управления такими фабриками.

Генеральный директор Apple Тим Кук еще в 2017 году отмечал, что выбор в пользу Китая объясняется не столько дешевизной рабочей силы, сколько высокой концентрацией производственных компетенций в одном регионе.

Теоретически Apple могла бы компенсировать нехватку рабочей силы в США полной автоматизацией производственных процессов. Министр торговли Говард Лютник считает, что строительство высокотехнологичного роботизированного завода в Штатах позволило бы устранить зависимость от человеческого фактора. Однако, как отмечают источники, знакомые с производственными процессами компании, такая трансформация на данном этапе невозможна.

Дополнительным фактором, усложняющим перенос, является тесная интеграция Apple в глобальные цепочки поставок. Значительная часть компонентов и оборудования для сборки iPhone производится в Китае и поставляется сотнями подрядчиков, что делает разрыв с регионом логистически и экономически нецелесообразным.

Наиболее серьезную попытку создать производственный центр за пределами Китая компания предприняла в Индии. Однако, как отмечает Bloomberg, на это ушло «десятилетие». Сейчас индийские предприятия могут производить до 35 млн iPhone в год. По оценкам экспертов, этого объема хватит, чтобы удовлетворить большую часть спроса в США. Тем не менее, цены на устройства все равно могут вырасти, если пошлина на импорт из Индии увеличится до 26%.