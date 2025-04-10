Раскрыты ранее неизвестные детали эволюции мамонтов

Ученые из Стокгольмского университета Швеции раскрыли ранее неизвестные детали эволюции мамонтов. В ходе исследования они проанализировали 34 митохондриальных генома. Некоторые образцы относились к периодам раннего и среднего плейстоцена, их возраст составлял от 1,3 млн до 125 тысяч лет.

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Большая часть современного биоразнообразия эволюционировала за последние 2,5 миллиона лет. Генетическая информация позволяет лучше понять, какие процессы на это повлияли. Но лишь немногие образцы ДНК сохраняются дольше 100 тысяч лет.

Авторы нового исследования изучили новые митогеномы наряду с более чем 200 ранее опубликованными геномами мамонтов. Результаты показали, что основные линии мамонтов происходили из Сибири.

Ученые разработали усовершенствованную систему датирования по молекулярным часам. Они продемонстрировали, как можно использовать генетические данные для определения возраста образцов, которым нельзя провести радиоуглеродное датирование (предел для этого метода составляет 50 тысяч лет).

Самые древние известные геномы мамонтов принадлежат двум особям, жившим 1,6 – 1,1 млн лет назад в Сибири. Эти животные (Крестовка и Адыча) были морфологически неотличимы от европейских степных мамонтов. Но ученые выявили в их геномах следы двух линий, существовавших в Северной Сибири в течение длительного времени. Линия Адыча дала начало шерстистым мамонтам. Гибридизация Крестовской линии и шерстистых мамонтов в среднем плейстоцене дала начало позднеплейстоценовой популяции колумбийских мамонтов в Северной Америке, сообщает Molecular Biology and Evolution.

Ранее стало известно, что в Якутии начали изучать останки мамонтенка Яны. Их возраст составляет около 50 тысяч лет. Тело хорошо сохранилось. Это позволит изучить анатомию, внутренние органы и содержимое желудка детеныша. Останки нашли в июне прошлого года в карстовом провале Батагайка.