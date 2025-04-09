Породы мантии с обратной стороны Луны оказались неожиданно "сухими"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Научная команда миссии "Чанъэ-6" открыла первые свидетельства того, что породы мантии на обратной стороне Луны содержат значительно меньше воды, чем их аналоги с видимого полушария спутника Земли. Это свидетельствует в пользу наличия серьезных различий в составе не только коры, но и более глубоких слоев литосферы видимой и обратной сторон Луны, пишут исследователи в статье в журнале Nature.

"Полученные нами первые оценки доли воды в породах мантии с обратной стороны Луны являются индикатором того, что вода может быть столь же неравномерно распределена по двум ее полушариям, как и торий, а также некоторые другие элементы и изотопы в ее коре. Это позволяет нам значительно сузить набор сценариев образования Луны в результате падения другого небесного тела на Землю", - говорится в исследовании.

Такое открытие совершили участники научной команды миссии "Чанъэ-6" под руководством профессора Лаборатории земной и планетарной физики КАН Линя Янтина при анализе образцов древней мантии Луны, которые были добыты на ее обратной стороне китайским зондом и доставлены на Землю летом прошлого года. В общей сложности ученые изучили свыше 500 фрагментов базальта, апатита и других пород при помощи электронных микроскопов, микрозондов и масс-спектрометров.

Используя результаты этих замеров, ученые вычислили среднюю долю воды в породах мантии обратной стороны Луны при помощи двух разных методов, один из которых опирается в своей работе на доли воды в зернах апатита, а второй - на ее количество внутри особых включений внутри гранул древнего базальта. Эти расчеты указали, что в среднем в каждом грамме ее пород содержится примерно 1-1,5 миллиграмма воды, что является неожиданно низким показателем.

Изучение образцов пород мантии с видимой стороне Луны указывает на то, что она содержит от 1 до 200 мг воды на каждый грамм этих минералов, что в разы или даже в десятки раз выше аналогичного показателя обратной стороны спутника Земли. Данные различия, по мнению ученых, возникли в то же время и по тем же причинам, как и известные расхождения в концентрации тория и некоторых других элементов в коре полушарий Луны.

Как отмечают ученые, такая особенность обратной стороны Луны серьезно ограничивает перечень возможных сценариев формирования спутника в результате падения на Землю протопланетного тела размером с Марс. Последующие заборы проб грунта и пород с обратной стороны Луны в рамках американской программы Artemis, а также будущих роботизированных миссий в рамках российско-китайской программы МНЛС помогут раскрыть причину существования этих различий между полушариями Луны.

О миссии "Чанъэ-6"

Китай осуществил в начале мая прошлого года запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. В начале июня "Чанъэ-6" стартовал с обратной стороны Луны с образцами грунта и успешно доставил их на Землю после посадки капсулы на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР.