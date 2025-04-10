Раскрыта загадка «пушистых» обложек средневековых книг

Средневековые монахи, оказывается, были участниками международной торговли, о которой историки даже не догадывались. Исследование, опубликованное в Royal Society Open Science, показало: редкие книги XII–XIII веков из французских монастырей обтянуты тюленьими шкурами, привезенными из Гренландии, Скандинавии и Шотландии.

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Это доказывает, что уже 900 лет назад Европа была связана обширными торговыми сетями.

Что обнаружили?

43 книги из аббатства Клерво (основано в 1115 году) и его филиалов защищены меховыми обложками из кожи тюленей.

4 из 5 изученных образцов генетически совпали с обыкновенными тюленями Северной Европы, а один — с гренландским видом.

Раньше считалось, что обложки сделаны из местной кожи оленей или кабанов.

Реставратор Элоди Левек из Университета Пантеон-Сорбонна (Париж) сначала изучила обложки под микроскопом, но не смогла определить животное. Тогда команда провела протеомный анализ (сравнение белков образцов с базой данных) и генетическую экспертизу ДНК.

Результаты шокировали: «Я подумала: “Это невозможно. Должно быть, ошибка”», — признается Левек.

Торговые пути средневековья были глобальнее, чем думали. Норвежские охотники, вероятно, поставляли шкуры через цепочку посредников. Цистерцианцы (монашеский орден) ценили практичность: тюленья кожа прочнее овечьей и защищала рукописи от влаги. Обложки, возможно, выглядели иначе

«В то время они напоминали светлых плюшевых мишек. Сейчас мех стерся, оставив грубую коричневую поверхность», — говорит Левек.

Монахи, сами того не зная, использовали «импортные» материалы, доставленные за тысячи километров.

Ученые планируют изучить другие средневековые артефакты, чтобы найти следы забытых торговых связей.

«Это лишь верхушка айсберга. Климатические изменения и войны стерли память о многих путях, но технологии возвращают их нам», — заключают авторы.

Средневековые книги оказались не просто религиозными текстами, а «документами» эпохи глобализации. Тюлени Гренландии, норвежские охотники и французские монахи — звенья одной цепи, которую спустя века раскрыла наука.