Samsung Galaxy S25 Edge выйдет только в двух странах

Портал GizmoChina со ссылкой на известного отраслевого инсайдера Ice Universe сообщает, что ультратонкий смартфон Samsung Galaxy S25 Edge будет выпущен ограниченно и станет эксклюзивом только для двух стран.

© Ferra.ru

Модель можно будет купить только в Китае и Южной Корее. Первоначально ожидалось, что смартфон будет представлен 13 мая, но релиз был перенесён на конец апреля.

Известно, что отдельная презентация для двух стран, где выйдет Galaxy S25 Edge, не планируется. Ограниченный выпуск может быть стратегией Samsung, направленной на то, чтобы оценить реакцию рынка на необычные характеристики устройства, которые отличаются от традиционных ожиданий от флагманского смартфона.

Среди основных характеристик Galaxy S25 Edge, о которых ходят слухи, — отсутствие телеобъектива, уменьшенная ёмкость аккумулятора, традиционная литий-ионная батарея, ультратонкий корпус толщиной 5,8 мм, титановая рамка и, возможно, керамическая задняя панель.