Samsung прекратила поддержку серии Galaxy S20 и не только

Samsung объявила о завершении программной поддержки ряда своих устройств в этом месяце. В понедельник компания опубликовала информацию о своей апрельской обновлении безопасности, а заодно сообщила, какие смартфоны Galaxy больше не будут получать ни системных, ни защитных апдейтов. Среди них оказалась популярная серия Galaxy S20, которая дебютировала в марте 2020 года и долгое время оставалась фаворитом среди пользователей. В список «отставников» вошли модели не только Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, а также A52 5G, A72 и A32.

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Серия S20 в свое время задала высокую планку: она стала первой у Samsung с поддержкой видео 8K, 120-герцовыми экранами и быстрой зарядкой до 45 Вт у топовой модели Ultra. Однако после пяти лет обновлений, включая переход с Android 10 до Android 14, их цикл поддержки подошел к концу. Это стандартная практика для большинства производителей: устройства получают обновления в течение определенного времени, после чего фокус смещается на новые модели.

Пользователям теперь придется либо смириться с отсутствием новых функций и патчей безопасности, либо задуматься о переходе на актуальные устройства. Компания, впрочем, оставляет шанс на экстренные обновления, если обнаружатся критические уязвимости, как это бывало с другими старыми моделями.