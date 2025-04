Ученые раскрыли новую причину развития аллергии

Зуд в носу, кашель, покраснение глаз весной — для миллионов людей по всему миру это стало привычной частью жизни. Все чаще ученые связывают всплеск аллергий в период цветения с изменениями атмосферы, происходящими под воздействием антропогенной деятельности. Подробнее о взаимосвязи этих явлений расскажет «‎Рамблер».

Так называемое «старение атмосферы» — метафора, описывающая накопительные и необратимые изменения в ее химическом составе, биологической нагрузке и способности к саморегуляции. Они ведут к комплексному воздействию на человеческий организм, и аллергические реакции — одно из самых наглядных проявлений.

Что такое старение атмосферы: научное определение

Термин «старение атмосферы» используется в климатологии и экологической химии для описания процессов, при которых загрязняющие вещества подвергаются фотохимическим реакциям и трансформируются в более активные или токсичные соединения.

Среди факторов старения:

рост концентрации мелкодисперсных частиц (PM2.5 и PM10);

повышенное содержание приземного озона (O₃);

высокий уровень оксидов азота (NOₓ), аммиака и сернистых соединений;

изменение биологического и химического состава аэрозолей;

увеличение продолжительности и частоты аномальных погодных явлений.

Эти факторы действуют не изолированно, а в синергии. Они формируют новые типы аллергенной нагрузки и нарушая адаптационные механизмы организма.

Как атмосфера влияет на аллергию: ключевые механизмы

1. Повышение аллергенности пыльцы

При повышенных концентрациях углекислого газа (CO₂) и озона растения вырабатывают больше белков, вызывающих аллергическую реакцию. Это подтверждено на примере амброзии, пыльца которой становится в два–три раза более аллергенной в условиях загрязненной атмосферы (PNAS, 2020).

2. Физическое дробление и усиление проницаемости пыльцы

Под воздействием загрязнителей оболочка пыльцы разрушается, и в воздух попадают мельчайшие фрагменты, способные проникать глубоко в бронхи и даже альвеолы. Это приводит не только к аллергическим, но и к астматическим реакциям, сообщает European Journal of Allergy and Clinical Immunology.

3. Изменение сроков и интенсивности цветения

Потепление климата и рост CO₂ вызывают ускорение роста растений и продление сезона цветения. В среднем сезон цветения увеличился на 10–30 дней в разных регионах Европы и Северной Америки (PNAS, 2020).

4. Химическая модификация аллергенов

Молекулы белков в пыльце подвергаются нитрации или окислению под воздействием озона и оксидов азота. Это делает их более иммуноактивными, усиливая аллергическую реакцию у чувствительных людей.

5. Рост уровня биологических и химических аэрозолей

В городах формируется специфический коктейль из аллергенов, тяжелых металлов, частиц сажи и полициклических ароматических углеводородов. Все это усиливает реактивность иммунной системы, даже если изначально у человека не было предрасположенности к аллергии.

Кто в группе риска?

дети и подростки, чья иммунная система находится в фазе развития;

горожане, живущие рядом с транспортными магистралями и заводами;

люди с хроническими респираторными заболеваниями;

беременные женщины, у которых аллергия может повлиять на развитие плода.

Будущее: что нас ждет?

Согласно данным The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, к 2025 году более 50 процентов европейцев будут страдать от хотя бы одного вида аллергии. Влияние климатических изменений на распространенность аллергий также подтверждается исследованиями (Environmental Health Perspectives). Например, прогнозируется, что сенсибилизация к пыльце амброзии в Европе более чем удвоится к 2041–2060 годам, увеличившись с 33 до 77 миллионов человек. Это указывает на то, что аллергия может служить ранним маркером деградации атмосферного климата.​

В России уже сейчас отмечается рост числа аллергиков: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространенность аллергии в стране достигает десяти процентов. Хотя конкретных прогнозов для России к 2050 году пока нет, учитывая глобальные тенденции и текущий рост заболеваемости, можно предположить, что ситуация будет аналогична общемировой, и количество людей, страдающих аллергией, значительно увеличится.

Рост числа аллергиков — не только медицинская, но и экологическая проблема. Для общества это повод не только лечить симптомы, но и внимательно следить за состоянием окружающей среды, ведь здоровье дыхательных путей напрямую связано с составом воздуха, которым мы дышим.

