В Македонии нашли затерянную 2500-летнюю столицу древнего царства

Археологи из Калифорнийского университета имени Гумбольдта (США), работающие в Градиште — археологическом памятнике на территории муниципалитета Битола (Северная Македония), считают, что обнаружили останки Линка, затерянной столицы древнего македонского королевства Линкестида.

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Градиште изучается уже более 15 лет международной командой специалистов. В 2023 году ученые применили современные методы, включая георадар и дрон с LiDAR-сканером. Это позволило обнаружить структуру древнего города с акрополем (укрепленной верхней частью) и театром, выполненным в македонском стиле.

Изначально считалось, что город возник в эпоху правления царя Филиппа V (221–179 гг. до н. э.). Однако находка монеты, датированной 325–323 гг. до н. э., позволяет отнести его к более раннему периоду — ко времени Александра Македонского. Дополнительные находки — каменные топоры и фрагменты керамики — указывают на то, что эта территория была заселена ещё в бронзовом веке (3300–1200 гг. до н. э.).

«Это открытие имеет важное значение. Оно подчеркивает сложные сети и структуры власти древней Македонии, особенно учитывая расположение города вдоль торговых путей в Константинополь», — отметил профессор антропологии Ник Энджелофф из университета Гумбольдта.

Согласно его версии, найденный город может быть Линкусом — столицей королевства Линкестида (в переводе с древнегреческого — «земля рыси»). Это автономное государство в Верхней Македонии до IV века до н. э. оставалось независимым, пока не было завоевано отцом Александра Великого — Филиппом II. Именно в Линкусе родилась Эвридика, бабушка Александра Македонского.

«Возможно, такие исторические фигуры, как Октавиан и Агриппа, проходили через этот район по пути к сражению с Клеопатрой и Марком Антонием в битве при Акциуме», — добавил Энджелофф

Исследователи надеются получить еще больше сведений о структуре города, культуре региона и роли Линкестида в становлении македонской державы — одного из первых организованных государств в Европе.