Перечислены три необходимых действия после падения телефона в снег

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с RT рассказал, как действовать при падении телефона в снег.

«Быстро извлеките телефон из снега, чтобы минимизировать контакт с влагой (даже если снег кажется сухим, при нагреве он может растаять). Немедленно выключите устройство, если оно не отключилось автоматически. Не пытайтесь включать или заряжать его — это может вызвать короткое замыкание. Удалите снег и влагу — просушите телефон», — рассказал собеседник RT.

Он посоветовал выждать не менее суток перед запуском устройства после происшествия.

«Если телефон не включается после просушки, обратитесь в сервис — возможно, потребуется чистка ультразвуком или замена компонентов», — добавил Бедеров.

Специалист отметил, что старые телефоны более устойчивы к влаге благодаря простой конструкции, отсутствию сенсорных экранов и плотным соединениям, но попадание воды в динамик или аккумулятор всё равно может вывести их из строя.

«Современные смартфоны часто не имеют защиты от воды. Флагманы с IP67/IP68 (стандарт влагозащиты. — RT) защищены от пыли и кратковременного погружения в воду, но снег (особенно тающий) может проникнуть в динамики, микрофоны или разъёмы... Чем сложнее и «навороченнее» телефон, тем выше риски. Но даже для защищённых моделей соблюдайте меры предосторожности», — заключил киберэксперт.

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