Пользователям онлайн-таблиц от Google упростили работу с ними

В «Google Таблицах» заработала новая ИИ-функция на базе нейросети Gemini для корпоративных пользователей, которая помогает генерировать формулы, анализировать данные и визуализировать их в виде графиков. Об этом сообщает портал «Хабр».

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ИИ-функция интегрирована в корпоративные аккаунты с подписками Gemini Business и Gemini Enterprise. С помощью искусственного интеллекта пользователи могут воспользоваться формулой =AI(«prompt», [range]), где prompt – текстовый запрос, а range – диапазон ячеек, на основе которых будет выполняться анализ.

Основные возможности ИИ в «Google Таблицах» позволяют генерировать заголовки для столбцов, ячеек и добавлять пояснительные комментарии на основе имеющихся данных, предоставлять краткий анализ, интерпретировать данные в таблице, а также выявлять закономерности и группировать записи для ускорения аналитики.

Для использования ИИ-функции достаточно ввести в поле, например: =AI(«Создай слоган для мероприятия (10 слов)», A2) или =AI(«Сформулируй краткий пересказ отзыва клиента», A2:D2).