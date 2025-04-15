Можно ли научиться «отключать» боль силой мысли

Боль служит сигналом угрозы, заставляя организм избегать опасных стимулов. Однако в условиях хронических заболеваний или после травм боль может терять адаптивную функцию и становиться самостоятельной проблемой.

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Вопрос, волнующий как врачей, так и пациентов: можем ли мы силой сознания уменьшить боль — или даже «отключить» ее? Современные исследования в области нейробиологии все чаще отвечают: да, и с каждым годом мы все ближе к тому, чтобы управлять болью как навыком. Подробнее о биохимии мыслей и способах естественного обезболивания читайте в материале «‎Рамблера».

Как мозг воспринимает боль: нейроанатомия в действии

Сигнал от болевого рецептора (ноцирецептора) поступает через спинной мозг в головной. Далее он проходит через так называемую болевую матрицу:

таламус — первый релейный центр;

первичная соматосенсорная кора — отвечает за локализацию боли;

инсула или островковая кора — участвует в осознании телесного дискомфорта;

передняя поясная кора (ППК) — связана с эмоциональной окраской боли;

префронтальная кора — когнитивный контроль и интерпретация.

Таким образом, боль — не просто рефлекс, а сознательное переживание, на которое влияет все: от опыта до ожиданий. Сканирования мозга, результаты которого опубликованы в Nature Reviews Neuroscience, показывают: две одинаковые травмы могут восприниматься с разной интенсивностью — в зависимости от настроя человека.

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Психика как обезболивающее: что уже доказано?

1. Медитация и осознанность

Медитативные практики активируют префронтальные зоны, а также переднюю островковую кору — области, модулирующие болевое восприятие. В исследовании The Journal of Neuroscience участники, практиковавшие осознанность 20 минут в день в течение четырех дней, продемонстрировали снижение боли на 40 процентов без каких-либо препаратов. А у опытных буддийских монахов при болевой стимуляции наблюдалась низкая активность в передней поясной коре и высокая в первичной соматосенсорной, что говорит о ясном восприятии боли без страдания.

Примеры простых медитативных техник:

Медитация осознанности (mindfulness): 10–20 мин в день, фокус на дыхании, теле, ощущениях. Визуализация: представление боли как облака или пламени, которое уменьшается. Прогрессивная мышечная релаксация: поочередное напряжение и расслабление мышц. Самовнушение и аффирмации: например, «я чувствую тепло, а не боль», «я управляю своим телом». Аудиогид по самогипнозу.

2. Плацебо и ожидания

Плацебо не «воображаемый эффект», а физиологически реальное обезболивание. Ученые доказали, что даже под действием пустышки активируется периакведуктальное серое вещество — зона, связанная с выработкой эндогенных опиоидов (Science, 2004). Современные же данные показывают, что плацебо может быть усилено визуальными, словесными или ритуальными действиями — чем сложнее «терапия», тем сильнее эффект.

3. Гипноз и внушение

Гипноз не означает «состояние сна». Это фокусированное внимание, при котором мозг становится более внушаемым и доступным для переобучения. Если в качестве эксперимента провести пациенту хирургическую операцию под гипнозом без наркоза, у него уменьшатся боль и тревога. В этом случае функциональная магнитно-резонансная томография (МРТ) покажет снижение активности в эмоциональных центрах боли, включая переднюю поясную кору и инсулу.

4. Нейрофидбэк: когда мозг сам себя обучает

Используя нейровизуализацию (например, магнитно-резонансную томографию или электроэнцефалографию), человек может в реальном времени видеть активность своего мозга и научиться ее контролировать. Это подтверждает опубликованное в PNAS исследование, где пациенты с хронической болью обучались снижать активность передней поясной коры и сообщали о значительном облегчении. При этом даже через несколько недель после тренинга эффекты сохранялись — мозг «‎запоминал» новые шаблоны реагирования на боль.

Примечание: люди с психическими расстройствами (особенно шизофренией) не всегда являются подходящими кандидатами для гипноза и нейрофидбэка.

Биохимия мыслей: как работает естественное обезболивание

Когда мы активно модифицируем восприятие боли, в организме происходят реальные химические изменения:

Выделяются эндорфины — собственные опиоиды мозга;

Активируется серотонинергическая система, повышающая порог боли;

Происходит нисходящая модуляция боли, при которой тормозится передача ноцицептивных сигналов на уровне спинного мозга;

Снижается уровень цитокинов и провоспалительных маркеров, особенно у медитирующих.

Сила мысли может быть мощным инструментом в управлении болью, так как является результатом работы сложных нейросетей, поддающихся тренировке. В будущем такие навыки могут стать частью базовой нейрогигиены — наряду с физическими упражнениями и сном. Пока же остается главный вывод: ваш мозг умеет обезболивать — просто его нужно научить это делать.

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