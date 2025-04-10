Обнаружено необычное свойство ушастых сов

Ушастые совы, со скромным коричневым окрасом, оказались носителями скрытых «красок», видимых только под ультрафиолетом. Исследователи из Университета Дрекселя (США) обнаружили в их оперении флуоресцентные пигменты, которые не только меняются от особи к особи, но и бросают вызов стереотипам о роли цвета в мире птиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Wilson Journal of Ornithology.

© Naukatv.ru

Флуоресценция — это свечение вещества после поглощения света. Например, как светящиеся наклейки, которые «заряжаются» от лампы. Ученые использовали флуориметр — прибор, измеряющий интенсивность такого свечения, — чтобы проанализировать перья 50 ушастых сов, пойманных во время миграции.

Вот что обнаружилось:

концентрация пигментов у самок в 1,5–2 раза выше, чем у самцов. Это опровергает миф, что яркие перья — «мужская» черта для привлечения партнеров.

количество пигментов связано с возрастом, размером и полом. Например, у молодых сов свечение интенсивнее, а с возрастом тускнеет.

пигменты, вероятно, помогают совам распознавать сородичей в темноте или маскироваться от хищников, чувствительных к УФ-излучению.

«Мы только начинаем понимать, какую роль играют эти "скрытые" цвета. Совы — не единственные, у кого они есть, но их изучение переворачивает наши представления о коммуникации животных», — говорит Эмили Гриффит, ведущий автор исследования.

Представьте, что вы видите друга только в черно-белых тонах, а под УФ-лампой замечаете на его одежде узоры, указывающие на настроение или возраст. Так и совы, «читают» друг друга через невидимые для нас сигналы.