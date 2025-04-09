Представлен смартфон Motorola c очень чувствительным стилусом

Компания Motorola официально представила новейший смартфон среднего класса Moto G Stylus (2025), в котором акцент сделан на поддержке стилуса. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Сердцем Moto G Stylus стал 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением 1220p, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Кроме того, имеются стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos для иммерсивного звучания.

Смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H. Это гарантирует устойчивость устройства к случайным брызгам, пыли и даже кратковременным падениям или погружениям в воду.

Главной особенностью Moto G Stylus является встроенный стилус, который, по заявлению Motorola, стал в шесть раз чувствительнее и отзывчивее по сравнению с предыдущей моделью Moto G Stylus. Стилус совместим с такими инструментами, как Google Circle to Search и новой функцией «Sketch to Image» в фирменном приложении Moto Note.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 15 и включает в себя фирменные кастомизации Motorola, такие как Moto Secure, Hello UX.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч, по заявлению Motorola, обеспечивает более 40 часов автономной работы. Поддерживается проводная зарядка TurboPower мощностью 68 Вт и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт.

Moto G Stylus (2025) будет доступен в двух цветах – Gibraltar Sea и Surf the Web – оба с премиальной отделкой «под кожу». В США продажи стартуют 17 апреля по цене $400 (примерно 34,5 тыс. руб. по курсу на 9 апреля 2025 года, – «Газета.Ru»).