Текущий этап в истории NASA описали фразой «Странные времена»

На проходящем в Колорадо-Спрингс 40-м ежегодном Космическом симпозиуме, организованном Space Foundation, исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петро назвала текущий этап в истории агентства «странными временами».

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Выступая 8 апреля 2025 года, она отметила, что за короткий срок своего руководства NASA столкнулось с сокращением штатов, урезанием бюджета и завершением ряда ключевых программ. Петро, которая возглавила агентство в январе после ухода Билла Нельсона, призналась, что сама была шокирована своим назначением, посчитав это сначала шуткой. Её главная задача сейчас — поддерживать основные проекты, такие как лунная программа «Артемида» и сотрудничество с частными компаниями по посадкам на Луну. Однако она с нетерпением ждёт утверждения Джареда Айзекмана, миллиардера и частного астронавта, на пост постоянного главы NASA, считая, что это ускорит развитие агентства.

Несмотря на трудности, Петро подчеркнула, что агентство продолжает двигаться вперёд, хотя и в необычных условиях.