Ученые объяснили «встречи» людей с динозавром в Конго

За последние несколько недель многие люди начали рассказывать о встрече с живым динозавром мокеле-мбембе, обитающим в джунглях Конго. Ученые решили найти логическое объяснение таким сообщениям.

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Специалисты скептически отнеслись к существованию мокеле-мбембе. По их словам, существует много животных, которые вынуждены покидать привычные места обитания из-за вырубки джунглей и переселяться в другие районы. Но легенды о динозавре вряд ли связаны с вырубкой леса, отметили ученые.

Биолог Джозеф Ойанге считает, что за динозавра люди приняли горилл, которых увидели на полях после вырубки леса.

Большинство специалистов тоже склоняются к тому, что местные жители могли перепутать большое животное — обезьяну или медведя — с динозавром, сказано в статье.

Жители Конго стали все чаще сообщать о встречах с мокеле-мбембе — легендарным существом, которое якобы скрывается в лесах у реки Конго. Об этом написал портал Popular Mechanics. Упоминания о мокеле-мбембе можно найти в преданиях народов, которые живут во впадине Конго. По рассказам, это существо огромных размеров, с длинной шеей и маленькой головой.