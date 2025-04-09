Apple передумала сильно менять дизайн iOS, боясь реакции фанатов

Компания Apple намерена незначительно переработать дизайн iOS 19, освежив визуальный стиль интерфейса. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Ранние слухи о значительном редизайне iOS 19 получили подтверждение в виде многочисленных утечек, свидетельствующих о масштабах грядущих изменений. Аналитик Джон Проссер представил видеоматериалы с предполагаемыми элементами обновленной ОС, отметив, что Apple намерена освежить дизайн оболочки, не внося шокирующие перемены.

Одним из ключевых аспектов обновления станет переработка иконок приложений, которые сохранят форму скругленных квадратов, но приобретут более современный вид. Наибольший интерес вызвала судьба панели вкладок (tab bar), поскольку компания постепенно исключает этот элемент из ряда фирменных приложений.

Однако концепты iOS 19 демонстрируют альтернативную реализацию: вкладки будут скрыты за кнопкой в нижнем левом углу экрана, вызываемой при необходимости. Такой подход позволит сохранить привычную функциональность, расширить возможности навигации и визуально упростить интерфейс.

Эксперты отмечают, что Apple выбрала стратегию мягкой трансформации, поскольку резкие изменения, как в случае редизайна приложения «Фото» в iOS 18, нередко вызывают неоднозначную реакцию пользователей. Глобальная модернизация интерфейса несет риски, связанные с необходимостью адаптации аудитории к новому взаимодействию с системой.

Официальная презентация iOS 19 состоится на конференции WWDC 2025 в июне. Полноценный релиз операционной системы состоится осенью, после анонса iPhone 17.