Древние камни подтвердили гипотезу о падении Римской империи

Камни, перенесенные айсбергами из Гренландии в Исландию, подтверждают, что климат в Европе стал значительно холоднее на столетие или два, начиная примерно с 540 года нашей эры. Этот «мини-ледниковый период» мог сыграть роль в падении Римской империи.

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Продолжительное снижение средней температуры в Северном полушарии, о котором свидетельствуют также исследования годичных колец деревьев и донных отложений, связывают с рядом исторических событий по всему миру — от краха династии Северная Вэй в Китае до упадка города-государства Теотиуакан в Центральной Америке. Юстинианова чума, поразившая Восточную Римскую империю после падения Западной в 476 году, также могла быть частично вызвана похолоданием.

Пляж возле Брейдавика в северной Исландии заинтересовал геохимика Кристофера Спенсера из Университета Квинс в Кингстоне и его коллег, потому что на спутниковых снимках он заметно светлее остальных базальтово-черных пляжей, характерных для острова.

Оказалось, что светлый оттенок обусловлен обилием ракушек, но во время прогулки Спенсер заметил гранитные булыжники. Ему сразу стало понятно их чужеродное происхождение.

«Немного даже неловко, насколько легко было сделать это открытие», — признался он.

Действительно, анализ камней, подробности которого приводит журнал Geology, подтвердил, что они происходят из разных районов Гренландии, которая находится примерно в 300 километрах от Исландии в ближайшей точке. Это означает, что найденные Спенсером булыжники принесены айсбергами, отколовшимися от гренландских ледников, и выброшены на берег.

Слой пляжа, в котором были обнаружены гренландские камни, ранее датировался примерно 500–700 годами нашей эры. Хотя айсберги из Гренландии до сих пор иногда достигают этого района, в других слоях пляжа гренландские камни не встречаются.

Таким образом, открытие показывает, что в период формирования этого слоя айсберги были там частыми гостями — что очевидно свидетельствует о более массивных ледниках Гренландии и производимых ими в ту пору айсбергах.

Это хорошо согласуется с доказательствами события Бонда 1 — климатического минимума, который иногда называют Позднеантичным малым ледниковым периодом. Причина его не вполне ясна: некоторые считают, что оно было вызвано вулканической активностью, другие — падением фрагментов кометы на Землю. Спенсер объясняет похолодание изменениями орбиты Земли, повлиявшими на количество достигавшего ее солнечного тепла.

Историки давно спорят о роли похолодания климата в падении Римской империи. Находка в Исландии стала еще одним аргументом в пользу этой версии.