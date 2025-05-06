Что такое GPMI: китайский конкурент HDMI

HDMI — самый популярный стандарт для подключения телевизоров и мониторов, но вскоре у него может появиться серьезный конкурент. HDMI 2.2, представленному на прошедшей выставке CES, предстоит соперничать с китайской новинкой — GPMI. Портал howtogeek.com рассказал все, что нужно о ней знать.

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Что такое GPMI

GPMI (General Purpose Media Interface) — новый проприетарный стандарт коннектора, разработанный консорциумом китайских компаний SUCA. В него входят более 50 технических гигантов, таких как TCL, Hisense, Skyworth и Huawei.

GPMI предлагает два типа коннекторов: проприетарный Type-B и Type-C, физически совместимый с USB-C. Обе версии сочетают высокую пропускную способность, возможность зарядки электронных устройств и сетевые функции в одном кабеле, что делает GPMI потенциальным соперником HDMI, Thunderbolt и Displayport.

Теоретически комбинация высокой производительности и возможности подавать энергию в одном кабеле позволит соединять телевизоры, ноутбуки, игровые консоли, Blu-ray проигрыватели и другие устройства одним кабелем. А маленький коннектор Type-C может подойти для VR-гарнитур, т.к. он поддерживает высокие разрешения и частоты обновления с минимальной задержкой — и без необходимости подключать отдельный кабель для питания.

Что ждет GPMI в будущем

При всех своих преимуществах, GPMI вряд ли станет большим хитом за пределами продукции SUCA. По крайней мере, не в ближайшее время. Samsung, Sony и LG наверняка продолжат пользоваться HDMI. В то же время, у Hisense и TCL, тоже немаленьких производителей ТВ, есть неплохое рыночное присутствие на западе. А т.к. они входят в консорциум, эти фирмы могут производить по две версии своих новинок: одну для Китая, с поддержкой GPMI, а вторую — с HDMI 2.2 для международного рынка.

Проблема в том, что для полноценной поддержки GPMI недостаточно одного телевизора. Подключенное устройство тоже должно поддерживать этот стандарт. Например, Sony, Microsoft или Nintendo вряд ли решат внедрить его в свои игровые консоли. Производители видеокарт, NVIDIA, AMD и Intel, тоже едва ли захотят отказываться от HDMI-порта или DisplayPort в пользу GPMI. В конце концов, на рынке и так есть стандарт, пусть и менее мощный, который выполняет те же функции — Thunderbolt. И на ТВ он практически не встречается.

GPMI против HDMI 2.2

Дополнительная пропускная способность никогда не может быть плохой, однако нынешние ТВ и ПК попросту не утилизируют все возможности GPMI Type-B и даже Type-C. Последний по параметрам соответствует 96-гигабитной скорости будущего стандарта HDMI 2.2.

Для контекста, актуальный стандарт HDMI 2.1b, поддерживаемый современными ТВ, мониторами и видеокартами, поддерживает до 48 Гбит/с. Такой скорости достаточно не только для 4К-гейминга на 144 Гц или 240 Гц, но и для 10К на 100 Гц. На телевизорах с разрешением 8К HDMI 2.1b обеспечивает от 30 Гц без сжатия до 120 Гц.

HDMI 2.2 поднимет планку еще выше — до 12к на 120 Гц или 4К аж на 480 Гц. Стандарт обеспечит достаточные ресурсы для ультравысоких разрешений, невероятно высокой частоты кадров и продвинутых форматов HDR. Конечно, HDMI не поддерживает подачу питания по тому же кабелю, но эту нишу уже покрывает Thunderbolt.