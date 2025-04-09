В России разработали технологию для отслеживания льдов в Арктике

Российские учёные придумали, как использовать спутники GPS и ГЛОНАСС для отслеживания льдов в Арктике

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Исследователи из России нашли новый способ отслеживать изменения ледяного покрова в Арктике и Антарктике, используя отражённые радиосигналы GPS и ГЛОНАСС. Этот подход поможет точнее картографировать ледовые поля и сделать навигацию в северных морях безопаснее. Учёные подчёркивают, что метод можно применять на базе уже существующих спутниковых систем, что делает его экономически выгодным решением для Северного морского пути и наблюдения за климатом.

Новый подход оказался надёжнее традиционных способов, таких как использование оптических сенсоров или радиометров. Эти методы сильно зависят от погодных условий — облачность и туман часто искажают данные или полностью блокируют наблюдения. Учёные из Института прикладной физики РАН предложили альтернативу: они обнаружили, что лёд и открытая вода отражают спутниковые сигналы по-разному. На основе этой разницы был разработан алгоритм, который определяет, где вода, а где лёд.

Работоспособность метода проверили на спутниковых данных, полученных над морем Уэдделла в Антарктиде и Охотским морем. Испытания показали, что технология эффективно работает даже в сложных погодных условиях, где другие способы дают сбой. Исследователи уверены, что их разработка откроет новые возможности для мониторинга ледового покрова, улучшит климатические исследования и сделает северное судоходство более предсказуемым.